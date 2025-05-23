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Происшествия

Женщина избила мужчину на АЗС и написала на него же заявление в милицию

В Бишкеке на одной из АЗС женщина побила мужчину. Об этом 24.kg сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел накануне, 22 мая, примерно в 21.30 на АЗС на пересечении проспекта Жибек Жолу с улицей Ала-Арчинской. По словам мужчины, он заехал заправиться. В это время с обратной стороны колонки задним ходом подъехало другое авто, из которого вышла женщина. Она начала материть и оскорблять мужчину, уверяя, что она стояла в очереди и должна была заехать к колонке вместо него.

В один момент женщина ударила мужчину в лицо и провоцировала на конфликт. На кадрах видно, как мужчина пытается уйти от агрессивно настроенной женщины, но она догоняет его, щипает, пинает, наносит удары, рвет футболку и просит ее ударить. Мужчина вызвал правоохранителей, но нападавшая написала заявление на него.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали 24.kg, что оба участника конфликта написали друг на друга заявления. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых инциденту дадут юридическую оценку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330191/
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