После пожара на нефтебазе в Джалал-Абаде в Кыргызстане проверят все АЗС и НПЗ

Рассматривается вопрос по согласованию внеплановых проверок объектов АЗС, АГЗС, нефтебаз и НПЗ в Кыргызстане. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что в 2018 году в ОсОО «Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод» проводили проверку. Тогда составили акт и выдали предписание на устранение выявленных нарушений.

Во время контрольной проверки выяснили, что нарушения устранили частично. В том числе не провели обучение ответственных лиц и персонала правилам организации труда, техники безопасности и промышленной безопасности, не разработали и не утвердили инструкции для конкретных работников предприятия. Кроме того, не разработали план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

За нарушения представителя ОсОО оштрафовали на 75 расчетных показателей — 7,5 тысячи сомов.

Кыргызско-узбекско-азербайджанское ОсОО «Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод» ввели в эксплуатацию 2 ноября 2009 года. Всего на нефтебазе по четыре резервуара емкостью одна и две тысячи кубометров, 16 резервуаров по 50 кубометров. Есть один водоем емкостью одна тысяча кубометров, четыре наружных противопожарных гидранта, специальная насосная станция с магистральной линией, установлены противопожарные щиты с первичными средствами пожаротушения.

На прошлой неделе в Джалал-Абаде загорелась нефтебаза. Пожар тушили почти сутки. Причину возникновения пожара сейчас устанавливает исследовательная пожарная лаборатория МЧС КР.