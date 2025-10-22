Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека

На заправках Бишкека наблюдается острая нехватка бензина. Об этом 24.kg сообщил читатель — водитель авто.

По его словам, на АЗС на пересечении улиц Льва Толстого и Элебаева мужчина увидел надпись, что бензина нет и пистолеты не работают. Такая же ситуация повторилась на двух других заправках, расположенных на Кулатова/Ибраимова и Панфилова/Льва Толстого.

обратилось в разные АЗС Бишкека за информацией о наличии или отсутствии у них топлива. Ответ от компаний пока не получен.

9 октября Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции сообщала, что существующих запасов нефтепродуктов в стране хватит примерно на месяц.

Глава Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в России закрылись в связи с плановым ремонтом, а некоторые подверглись атаке дронов и получили повреждения. В результате Кыргызстан еще не получил полный объем ГСМ, гарантированный межправительственным соглашением.

Кыргызская служба BBC со ссылкой на Службу антимонопольного регулирования сообщала, что из-за дефицита топлива его стоимость может вырасти на 15 процентов. По данным издания на 21 октября, средняя стоимость бензина марки А-95 достигла 80 сомов 50 тыйынов, когда год назад литр топлива аналогичного качества стоил 74 сома 7 тыйынов.