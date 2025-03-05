01:33
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Происшествия

На автозаправке в Бишкеке продавали алкоголь без акцизных марок

Сотрудники Госагентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции провели внеплановую проверку на автозаправочной станции Bishkek Petroleum и обнаружили факт незаконной реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госагентство проверило автозаправку на улице Льва Толстого. В ходе инспекции выявлено 463 единицы алкогольной продукции без необходимых акцизных марок.

В настоящее время ведомство приняло меры в рамках законодательства в связи с выявленным нарушением.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321793/
просмотров: 5144
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост производства алкоголя
Импорт крепких спиртных напитков из России в Кыргызстан увеличился на 41 процент
В Токмаке ликвидировали две нелегальные АЗС
В Бишкеке пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в забор
Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
В Кара-Балте пьяный мужчина ударил ножом в живот свою собутыльницу
Как справиться с похмельем после Нового года
Кыргызстан экспортировал 470 тысяч литров крепкого алкоголя с начала 2024 года
Кыргызстан экспортировал 2,5 миллиона литров пива с начала 2024 года
Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок
Популярные новости
Сотрудник ГКНБ водворен в&nbsp;СИЗО. В&nbsp;его машине нашли наркотики Сотрудник ГКНБ водворен в СИЗО. В его машине нашли наркотики
Машина взорвалась во&nbsp;время движения в&nbsp;Бишкеке Машина взорвалась во время движения в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержан директор ГП&nbsp;&laquo;Государственная лотерейная компания&raquo; В Бишкеке задержан директор ГП «Государственная лотерейная компания»
Готовили джихад против властей. Задержаны 30&nbsp;членов террористической ячейки Готовили джихад против властей. Задержаны 30 членов террористической ячейки
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году