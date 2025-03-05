На автозаправке в Бишкеке продавали алкоголь без акцизных марок

Сотрудники Госагентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции провели внеплановую проверку на автозаправочной станции Bishkek Petroleum и обнаружили факт незаконной реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Госагентство проверило автозаправку на улице Льва Толстого. В ходе инспекции выявлено 463 единицы алкогольной продукции без необходимых акцизных марок.

В настоящее время ведомство приняло меры в рамках законодательства в связи с выявленным нарушением.