Адвокат: Аиду Салянову в обмен на свободу оговорил спецпрокурор Акматалиев

Экс-генпрокурору Аиде Саляновой в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева предъявили дежурное обвинение. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила ее адвокат Рабига Сыдыкова.
«То есть состава преступления нет. Как можно подозрение вменять в виде обвинения? Удивительно. Против Аиды Саляновой дал показания бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев. Однако эти показания лживы и противоречивы. Он их даже подтвердить ничем не смог, и за него в основном отвечал его адвокат. Аиду Салянову спецпрокурор оговорил в обмен на свободу», — сказала Рабига Сыдыкова.
Она заметила, что Аида Салянова не принимала никакого решения по освобождению вора в законе и узнала об этом, когда Азиз Батукаев уже покинул Кыргызстан.
Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.