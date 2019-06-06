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Общество

Беспорядки в Ороке. Задержан местный депутат Кылыч Боркоев

В организации беспорядков в селе Орок подозревают депутата местного кенеша. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кылыча Боркоева задержали сотрудники милиции. Он водворен в ИВС.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека, 31 из них отпущен, один содержится в ИВС Сокулукского района.

В правоохранительных органах, по предварительным данным, считают организатором беспорядков депутата местного кенеша.
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