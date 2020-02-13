Конфликт в Масанчи. Более 21 тысячи граждан вернулись из Кыргызстана в Казахстан

Отмечается, что с 7 по 10 февраля этого года через четыре пункта пропуска в Казахстан вернулись более 21 тысячи человек. «Это необязательно те люди, которые переходили к нам из-за инцидента в казахских селах Масанчи и Сортобе. Это граждане и из других городов, цифра общая», — отметил Нурланбек Джалбиев.
По официальным данным властей РК, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.
В Кордайском районе Казахстана был введен режим чрезвычайной ситуации.
Сегодня стало известно, что под обломками сгоревшего здания торгового центра нашли тело еще одного погибшего. Его личность устанавливается.