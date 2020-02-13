Конфликт в Масанчи. Более 21 тысячи граждан вернулись из Кыргызстана в Казахстан

С 7 по 9 февраля 2020-го через пункты пропуска «Акжол», «Ак-Тилек», «Кен-Булун» и «Токмак» на территорию Кыргызстана перешли свыше 24 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил начальник управления пограничного контроля ГПС КР Нурланбек Джалбиев.

Уточняется, что у всех пересекающих госграницу были соответствующие документы. «Однако были и граждане, у которых отсутствовали вкладыши на гражданство детей — их мы не пропускали», — сказал Нурланбек Джалбиев.

Читайте по теме Конфликт в Казахстане. Как кыргызстанцы приютили беженцев из соседней страны Отмечается, что с 7 по 10 февраля этого года через четыре пункта пропуска в Казахстан вернулись более 21 тысячи человек. «Это необязательно те люди, которые переходили к нам из-за инцидента в казахских селах Масанчи и Сортобе. Это граждане и из других городов, цифра общая», — отметил Нурланбек Джалбиев.

Представители ГПС заявили, что на сегодня обстановка на всех контрольно-пропускных пунктах стабильная.