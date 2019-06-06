Беспорядки в селе Орок. Чиновники рапортуют о спокойствии, народ недоволен

Конфликт в селе Орок Сокулукского района урегулирован. Об этом заявил первый заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев.

По его словам, стороны пришли к согласию. «Им здесь жить, трудиться, растить детей. Сегодня старейшины и молодежь Орокского айыльного аймака пришли к единому мнению — чтобы больше беспорядков не было. Обе стороны не имеют претензий друг к другу. Конфликт будет разрешен в рамках закона», — сказал Элкинбек Аширбаев.

Между тем за спиной чиновника собралась толпа недовольных жителей.

О том, как в дальнейшем будут регулировать подобные происшествия, первый заместитель полпреда не ответил.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили.