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Общество

Беспорядки в селе Орок. Чиновники рапортуют о спокойствии, народ недоволен

Конфликт в селе Орок Сокулукского района урегулирован. Об этом заявил первый заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев.

По его словам, стороны пришли к согласию. «Им здесь жить, трудиться, растить детей. Сегодня старейшины и молодежь Орокского айыльного аймака пришли к единому мнению — чтобы больше беспорядков не было. Обе стороны не имеют претензий друг к другу. Конфликт будет разрешен в рамках закона», — сказал Элкинбек Аширбаев.

Между тем за спиной чиновника собралась толпа недовольных жителей. 

О том, как в дальнейшем будут регулировать подобные происшествия, первый заместитель полпреда не ответил.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили.
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