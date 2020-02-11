Конфликт в Казахстане. Пострадавших беженцев выписали из больниц

Пострадавших беженцев выписывают из больниц. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что на 10 февраля в медучреждении Токмака остался один человек.

«По состоянию на 9 февраля в медучреждениях Чуйской области и Бишкека было 13 человек. Почти все они выписались и продолжают лечение в Казахстане. Сейчас один человек получает лечение в больнице Токмака. У всех пациентов были различные травмы: ушибы, сотрясение головного мозга, огнестрельные ранения», — отметили в ведомстве.

По официальным данным властей Казахстана, в беспорядках в Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе РК введен режим чрезвычайной ситуации.