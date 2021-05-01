После инцидента на границе в Чуйской области в дома жителей кидали камнями

В селе Жаны-Жер Чуйской области едва не произошел межнациональный конфликт после инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

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Уточняется, что вчера ночью около 30 молодых людей пришли в село и стали кидать камни в дома этнических кыргызов из Таджикистана. В результате конфликта никто не пострадал.

В ГУВД Чуйской области 24.kg сказали, что сейчас в селе Жаны-Жер обстановка стабильная, на месте охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники милиции.

«Накануне примерно в 20.30 в милицию поступила информация о том, что в селе Жаны-Жер собираются молодые люди. На месте выяснилось, что около 25-30 человек пришли для сбора гуманитарной помощи жителям Баткенской области. Примерно в 21.40 число собравшихся увеличилось до 40-50 человек. Отдельные лица стали кидать камни в дома местных жителей. После того как на место прибыли милиционеры, молодые люди скрылись. Факты зарегистрированы в ЕРПП. Пострадавших нет, установлены незначительные повреждения заборов и сооружений домов. Все собравшиеся разошлись в 00.30», — рассказали в ведомстве.

ГУВД Чуйской области просит граждан не поддаваться на провокации отдельных лиц и воздержаться от распространения недостоверной информации.

Отметим, кыргызское село Максат Таджикистан захватил 29 апреля. Жители под обстрелом в срочном порядке вынуждены были покинуть свои дома.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.