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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. В торговом центре обнаружили обгоревшее тело

В селе Масанчи Кордайского района Казахстана в здании торгового центра обнаружили обгоревший труп. Об этом сообщил советник акима Жамбылской области Канат Кулшманов на своей странице Facebook.

«11 февраля в 12.07 в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Масанчи Кордайского района в здании «Торговый центр» (после пожара имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки», — написал он.

«Чтобы установить личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — добавил он со ссылкой на правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.

Напомним, 7 февраля в селах Масанчи и Сортобе Кордайского района Жамбылской области произошли массовая драка и беспорядки. 

По официальным данным властей РК, участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана был введен режим чрезвычайной ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143564/
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