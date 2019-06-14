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Общество

Состояние подростков, пострадавших во время беспорядков в Ороке, стабильное

Состояние двух подростков, пострадавших во время беспорядков в Ороке, стабильное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, пока не известно, когда их выпишут. «Они находятся под наблюдением врачей», — отметили в ведомстве.

Напомним, два подростка поступили в Бишкекскую городскую детскую больницу скорой медицинской помощи после драки с закрытыми черепно-мозговыми травмами после беспорядков в селе Орок. 5 июня там после праздничного айт намаза подрались трое парней. Затем собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Милиция задержала 32 человека. Всех в итоге отпустили. 6 июня обстановка стабилизировалась, но сотрудники милиции продолжают обеспечивать общественный порядок. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено дело по статье «Хулиганство».
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