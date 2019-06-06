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Общество

Беспорядки в селе Орок. Местные жители разошлись

Жители села Орок разошлись после собрания.

На месте продолжают работать сотрудники милиции. Они обеспечивают общественный порядок.

Сельчане намерены писать заявления в милицию по факту избиения подростков.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили. Сегодня в Ороке, по данным милиции, ситуация стабилизировалась. Однако сельчане недовольны, и вновь произошел конфликт между местными жителями. Одна из женщин давала интервью СМИ и заявила, что после конфликта подростков к ней домой пришли люди и сказали закрыть окна и двери.
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