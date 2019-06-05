В Бишкеке 5 июня вечером возможна гроза. День увеличился до 15 часов 11 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

Сегодня в Кыргызстане выходной день. 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Орозо айт

Орозо айт знаменует собой завершение 30-дневного мусульманского поста — Рамазан. От рассвета до заката правоверные держали пост. Отказ от еды и питья, и особенно в жаркие дни, дает мусульманам шанс продемонстрировать силу своей веры. Предполагается, что в эти дни верующий строже соблюдает и чистоту внутреннюю, избавляется от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост тех, чьи дела и мысли нечисты, не учтется.

В день Орозо айт мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, накрывают богатые столы, приглашают гостей.

День охраны окружающей среды Кыргызской Республики

Фото ИА «24.kg». Смог над Бишкеком

Праздник установлен в 1999 году в целях пропаганды охраны окружающей среды и усиления значимости экологической ориентации общества.

Всемирный день окружающей среды отмечается практически во всех европейских странах. Этот праздник установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Начался судебный процесс по делу в отношении Омурбека Текебаева

Фото ИА «24.kg». Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотнов в Первомайском суде Бишкека

В 2017 году в Бишкеке в Первомайском районном суде начался громкий судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Первый день судебного процесса завершился тем, что подсудимым и адвокатам дали три дня для изучения уголовного дела. Очередное заседание Первомайского районного суда назначили на 8 июня. Подробнее с делом и чем закончился процесс, можно ознакомиться в нашей хронике.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Леонид Деймант

Родился 5 июня 1913 года в Ташкенте.

С 1938 года член Союза художников СССР. В 1940-е написал десятки портретов передовых колхозников, пейзажные этюды. Вел педагогическую работу во Фрунзенском художественном училище.

Леонид Деймант работал в основном в жанре тематической картины, причем без этюдного материала, по воображению.

С именем Леонида Дейманта связаны важные этапы развития кыргызского искусства. Он был в числе участников Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве, которая состоялась в 1939-м, участвовал в последующих декадах. В 1952-1954 годах принимал участие в оформлении Кыргызского театра оперы и балета: роспись потолка — это и его труд.

Родился ученый Дурбелен Мамбетов

Родился 5 июня 1931 года.

Дурбелен Мамбетов участвовал в написании 60 работ, в том числе двух монографий, учебных пособий для вузов. Эти работы получили высокую оценку в научных кругах страны и за рубежом.

Его научная деятельность посвящена физике твердого тела, механизму разрушения адгезионной связи твердых тел. Основное внимание уделялось разработке нового направления — исследованию электрических явлений при нарушении адгезионной связи и разрушения твердых тел.

Основное его внимание было сосредоточено на изучении электрических разрядов в различных физико-химических процессах. Им впервые обнаружено ранее неизвестное свойство минерала мирабилита — самопроизвольная эмиссия электронов, получившее название «эффект Мамбетова».

Умер в июле 1970 года.

У кого намечается той

Максат Алымбеков

Родился 5 июня 1984 года. Руководитель аппарата Бишкекского горкенеша.

Куда сходить

Культура

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова предлагает посетить выставку мобильной фотографии.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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