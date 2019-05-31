Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, мастер-классы

Театр

1 июня. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

1 июня. Моноспектакль «Почему не остаются следы»

Героиня спектакля погружает зрителя в атмосферу диалога со своей душой. Возникающие в фантазиях художницы символы и персонажи разных времен помогают ей приблизиться к истине в поисках ответа на сакральный вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

2 июня. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

1 июня. Празднование Международного дня защиты детей

В Бишкеке откроются 50 площадок с музыкально-развлекательными, спортивными программами, национальными играми, аквагримом, турнирами по шахматам, «В мире детской книги», фотозонами. Дети станут участниками викторин, мастер-классов и конкурса рисунков на асфальте и много другого.

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1 июня. День защиты детей в музее

В программе показ мультфильмов, квест, различные художественные мастер-классы и многое другое.

1 июня. Благотворительный концерт «Подарок детям»

Учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева организовали праздничную программу. Почетные гости — дети из социально уязвимых семей, детских домов и интернатов. Студенты порадуют зрителей прекрасной музыкой и танцами.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

1 июня. Фестиваль красок

В программе песни, танцы, игры, красочные бои, подарки и океан эмоций. Дресс-код: яркая одежда, никаких серых и черных тонов.

Парк имени Ататюрка, 12.00.

Фото Владислава Ногая. Праздник Холи, Бишкек, март 2019 года

1 июня. Фестиваль «Хан горы — апхилл ивент»

В программе аниматоры, семейные эстафеты, фудкорт, конкурсы, спортивные состязания и другое.

БО «Чункурчак», 9.00-16.00.

2 июня. Презентация детской сказки «Эмишу и Эльно»

В программе чтение сказки актерами, интересная лекция о цветке Леонтоподиум, квест и многое другое.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

2 июня. Выступление Ермена Анти (Казахстан)

Лидер и идейный вдохновитель легендарной группы «Адаптация» Ермен Анти посетит Бишкек, чтобы лично представить здешним поклонникам андеграунд-культуры заключительный альбом «Оруэлл». В программе яростные песни и печальные стихи.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

1-2 июня. Гастроли «Интерцирка»

В программе примут участие циркачи из различных стран мира. В программе жонглеры, дрессированные животные, гимнасты, веселые клоуны. 1 июня детям до 6 лет вход свободный.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

31 мая — 7 июня. Выставка мобильной фотографии

Выставка тех, кто оставил несколько пренебрежительное отношение к мобильной фотографии и занялся ею всерьез.

Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

1 июня. Открытие выставки скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

Галерея ресторана Frunze, 13.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

1 июня. Мастер-класс по оригами

Мастер-класс по оригами для детей и их родителей. Все необходимое будет предоставлено. Регистрация по телефону 0773731201.

Sierra Coffee, 12.00.

1 июня. Лекция «Профилактика инфекции у детей в летний период»

Запускается цикл лекций опытнейших врачей по вопросам здоровья. На этот раз встречу проведет врач высшей категории, акушер-гинеколог, эндокринолог Ольга Соловьева. Регистрация по телефону 0770700052.

Jade Gift school, 14.00.

2 июня. Йога на свежем воздухе

Вы почувствуете разницу занятий в зале и на свежем воздухе. Пространство дарит свободу движениям, расширяя физические и чувственные пределы, делает практику глубже, тоньше и осознаннее.

Парк Победы имени Д.Асанова, 6.30.

2 июня. Вечер импровизации

Благодаря ему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

2 июня. Мастер-класс по ювелирному искусству

Создание браслета из бисера и стекл с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайерворк. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. Регистрация по телефону 0777990089.

ololo art studio, 13.30.

Для детей

1 июня. Концерт «Классика для детей»

Это концерт-знакомство с классической музыкой для детей. В программе классические произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра.

Park Hotel, 12.00.

1 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

1 июня. Детские спектакли

Театр «Республика ШКИД» покажет три детских спектакля: «КGтай» «Буратино» и «Волшебный мост». Так же вы сможете сфотографироваться с актерами после спектакля.

«Асанбай-центр», 12.00, 14.00, 16.00.

1 июня. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

2 июня. Музыкальная сказка «Красавица и Чудовище»

В программе интерактивные, познавательные игры, мини-урок по вокалу, живое исполнение саундтреков, мастер-класс по рукоделию. Запись по телефону 0777990079.

оlolo art studio, 12.00.

2 июня. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

2 июня. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени А.Малдыбаева, 11.00.

2 июня. Шоу ростовых кукол

В честь Дня защиты детей в театре пройдет шоу ростовых кукол. Вход свободный.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00.