На ремонт закроют еще одну улицу в Бишкеке

В Бишкеке с 1 июня на ремонт закроют улицу Жайыла Баатыра, на отрезке между Тыналиева и Садырбаева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, при строительстве дороги в 2007 году на участке уложили только один слой асфальта.

«Его обновят — зальют трещины, сделают ямочный ремонт и уложат сверху еще слой — щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Также на участке заменят пришедшие в негодность бордюры. Работы продлятся до 15 июня. Они пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека», — отметили в мэрии.