09:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (311)

На ремонт закроют еще одну улицу в Бишкеке

В Бишкеке с 1 июня на ремонт закроют улицу Жайыла Баатыра, на отрезке между Тыналиева и Садырбаева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, при строительстве дороги в 2007 году на участке уложили только один слой асфальта.

«Его обновят — зальют трещины, сделают ямочный ремонт и уложат сверху еще слой — щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Также на участке заменят пришедшие в негодность бордюры. Работы продлятся до 15 июня. Они пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека», — отметили в мэрии.
Ссылка:
просмотров: 626
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. В мэрии назначили сроки начала реализации второй фазы
Застройщики перекопали улицу Грибоедова в Бишкеке и не восстановили
Электрический столб посреди тротуара. Как в Бишкеке ремонтируют дороги
Участок проспекта Жибек Жолу закрыли на ремонт в Бишкеке
На улице Куренкеева жители второй год ждут завершения ремонта дороги
Как после метеоритного дождя. Бишкекчане жалуются на качество ремонта улицы Абая
Состояние дорог и отсутствие тротуаров чаще всего беспокоит бишкекчан
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены
Ремонт трех улиц в Бишкеке идет с опережением
Ремонт завершен. В Бишкеке для проезда транспорта открыли улицу Абая
Популярные новости
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Бизнес
Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom? Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom?
Акцизные марки на&nbsp;пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в&nbsp;угоду импорту Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту
5&nbsp;преимуществ банковской карты &laquo;О!Деньги&raquo; 5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
MegaCom продолжает расширение зоны действия сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G