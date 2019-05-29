СДПК планирует провести митинг в поддержку обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ

СДПК планирует провести митинг, предположительно 7-8 июня. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, акция протеста не будет бессрочной и займет один день.

«Мы проведем мирное собрание в защиту наших политзаключенных. Я говорю о Сапаре Исакове, Кубанычбеке Кулматове, Албеке Ибраимове и других, кого привлекли к ответственности по надуманным обвинениям. В этом списке, конечно, и экс-начальник Девятой службы ГКНБ, телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев. Хотели приурочить к годовщине ареста политиков, но будем теперь подгонять дату так, чтобы не попало на Айт», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что экс-президент Алмазбек Атамбаев примет участие в митинге. Акция пройдет у здания Форума.