В Таможенной службе объяснили, зачем требуют документ на наручные часы

В Гостаможенной службе ответили на претензии депутата относительно проверок прилетающих в аэропорт пассажиров «на глаз».

По их данным, в последнее время участились попытки незаконного провоза драгоценных металлов через территорию ЕАЭС. Так, с начала года зафиксировали пять фактов, когда граждане пытались вывезти драгметаллы без декларирования. Во всех случаях граждане вылетали по маршруту Бишкек — Дели. При этом в трех фактах драгоценные металлы пытались вывезти именно в виде муляжа наручных часов.

По закону вывоз драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде производится только с обязательным декларированием в пунктах таможенного контроля. Таможенным кодексом ЕАЭС должностное лицо таможенного органа вправе потребовать у физического лица предъявить товары, которые ввозятся без декларирования, и запросить документы, подтверждающие достоверность заявленных сведений.