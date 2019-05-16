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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (302)

Ремонт трех улиц в Бишкеке идет с опережением

Три улицы Бишкека ремонтируют с опережением графика. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в 2019 году отремонтируют пять улиц в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия». Работы планируют завершить к середине июня.

«Несмотря на дождливую погоду, реконструкция дорог по проекту идет со значительным опережением графика», — отметили в мэрии.

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Дорожные работы идут на трех улицах — Алтымышева, Репина и Нуркамал. На этой неделе они начнутся на отрезке улицы Жайыла Баатыра.

В мэрии рассказали, что улицу Репина закончат на 45 дней раньше заявленного срока, улицу Алтымышева — на 35 дней, улицу Нуркамал — на 20 дней.

Еще на одной улице — Токтогула — дорожные работы начнут в июле, после замены тепловых сетей.

По проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» в общей сложности отремонтируют 23 участка дорог общей протяженностью 38 километров. 17 из них завершили в 2018 году.
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