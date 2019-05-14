В Кыргызстане судью обвинили в злоупотреблении. Его дело поступило в суд

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего судьи Аламединского районного суда Чуйской области Б.К.

По данным ГП КР, 11 ноября 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении указанного судьи по ряду статей Уголовного кодекса, включая «Злоупотребление должностным положением».

Установлено, что судья рассмотрел исковое заявление о признании права частной собственности на государственный земельный участок, предоставленный во временное пользование на 49 лет частному лицу, и вынес заведомо неправосудное решение в его пользу. В результате государству причинен ущерб в 89 миллионов 808 тысяч 400 сомов.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.