Судей местных судов Кыргызстана обучают навыкам коммуникаций

Около 200 судей местных судов приняли участие в тренинге на тему «Коммуникативная компетентность судьи: культура речи, голоса и диалога». Основной целью данного обучения стало развитие навыков эффективной коммуникации судей с обществом, участниками процесса, а также в рамках судебного разбирательства в целом. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

По ее данным, в обучении приняли участие советник председателя Верховного суда Кыргызской Республики Руслан Мырзалимов, директор Высшей школы правосудия при Верховном суде Эркинбек Токтомамбетов, а также представители аппарата Верховного суда.

Тренинг был организован Высшей школой правосудия при Верховном суде КР, которая регулярно проводит комплексные мероприятия, направленные на непрерывное обучение судей, повышение их профессионального уровня и развитие компетенций в соответствии с современными требованиями.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено культуре речи судьи, значению точного и понятного изложения мыслей. Участники выполняли практические задания по упрощению юридического языка и выявлению типичных речевых ошибок.

Кроме того, в рамках тренинга были рассмотрены вопросы, связанные с голосом, интонацией и их влиянием. Участникам разъяснили значение таких элементов речи судьи, как темп, паузы и логическое ударение. В практической части участники выполняли упражнения по дыханию, дикции и интонации.

Также в рамках мероприятия обсуждались вопросы психологии доверия и факторов, влияющих на восприятие. Была представлена развернутая информация о роли имиджа судьи и значении первого впечатления. Подобные обучающие мероприятия направлены на всестороннее развитие профессиональных навыков судей.

Напомним, ранее при встрече журналистов с судьями Верховного суда представители СМИ отметили, что на судебных заседаниях некоторые судьи зачитывают приговоры нечетко и невнятно, проглатывают слова, и призвали провести обучение для судей местных судов.