Злоупотребления, неправомерные решения, халатность. За что изгоняют судей

О нечистоплотных судьях в Кыргызстане говорят все, кому не лень. В высоких кабинетах рассуждают о необходимости судебной реформы. Пока низы и верхи критикуют служителей Фемиды, Генеральная прокуратура взялась за выявление тех, кто сам нарушает закон.

24.kg о тех, кто лишился судейской мантии в 2018 году.

Один, еще один…

На этой неделе Генпрокуратура возбудила уголовные дела сразу в отношении двух судей – председателя Ленинского районного суда Бишкека Куванычбека Касымбекова и служителя Фемиды из Нарынского городского суда Айнагуль Джоробековой.

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Куванычбек Касымбеков обвиняется в злоупотреблении должностным положением и вынесении заведомо неправосудного приговора. Аналогичные деяния инкриминируются и Айнагуль Джоробековой.

Куванычбек Касымбеков стал известен широкой общественности благодаря процессу по делу бывшего министра юстиции Аиды Саляновой. Ее он приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на 12 лет. Это решение лишило Аиду Салянову депутатского мандата.

Фото из интернета . Экс-председатель Ленинского районного суда Куванычбек Касымбеков

В 2015 году, будучи судьей Сузакского районного суда, Куванычбек Касымбеков вынес обвинительный приговор в отношении главы айыльного аймака Чек и депутата Атабекского айыльного кенеша. Решение он принял несмотря на то, что ранее прокуратура Джалал-Абадской области уголовное преследование в отношении двух чиновников прекратила.

Айнагуль Джоробекова поплатилась должностью судьи за то, что незаконно оштрафовала потерпевших. Она рассматривала дело по ДТП, в котором погибли трое. Айнагуль Джоробекова вынесла обвинительный приговор и назначила наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

Фото из интернета. Экс-судья Нарынского горсуда Айнагуль Джоробекова

На одном из судебных заседаний представители потерпевших стали прерывать выступление прокурора. После замечания судьи они покинули зал.

Айнагуль Джоробекова признала их виновными в неуважении к суду и оштрафовала каждого на 10 тысяч сомов. Дисциплинарная комиссия Совета судей посчитала, что Айнагуль Джоробекова превысила полномочия и незаконно привлекла к уголовной ответственности представителей потерпевших.

Ее постановление отменила вышестоящая инстанция.

Задним числом

В конце октября генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиры Джаркеевой по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора» УК КР.

В августе 2016 года она огласила постановление по гражданскому делу гражданина Китая, удовлетворив его иск, который зарегистрирован задним числом. В отношении заявителя ранее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР, он объявлен в розыск. Но Эльвира Джаркеева не исследовала всех обстоятельств дела и вынесла решение в его пользу. Теперь бывшим судьей занимается ГКНБ.

За любовь к деньгам

На председателя Октябрьского районного суда Бишкека Эрниса Чоткораева Верховный суд написал заявление в дисциплинарную комиссию Совета судей.

Фото из интернета. Исчезнувший экс-глава Октябрьского районного суда Эрнис Чоткораев

Выяснилось, что Эрниса Чоткораева подозревают в сговоре с судьями райсуда, которые присваивали штрафы, взимаемые с водителей, нарушивших Правила дорожного движения. В отдельных случаях судьи проводили формальные заседания без нарушителей.

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В деле замешаны и некоторые сотрудники УОБДД ГУВД столицы. Они возвращали со штрафстоянок машины водителям.

Ранее сообщалось, что сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ обнаружили коррупционную схему в одном из районных судов Бишкека. Сам Эрнис Чоткораев исчез. Он объявлен в розыск.

Безответственное отношение

Привлечен к ответственности и судья Московского районного суда Чуйской области Марлес Феликс. Он умудрился три года рассматривать уголовное дело по жалобам заявителей.

Как выяснилось, служитель Фемиды ни разу не начал судебное заседание вовремя, не проводил слушания в зале заседаний, нарушал судебную этику, не исполнил указания Чуйского областного суда. Три заседания сорваны, поскольку он просто не явился на них без уважительной причины. Не допросил трех свидетелей. А в результате и вовсе передал дело своему коллеге Урмату Маматкеримову. Сейчас он ходит на допросы в Генпрокуратуру, пытаясь объяснить, почему так халатно отнесся к своим обязанностям.

Ответ через пять лет

В июле Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего судьи Ошского городского суда Шакирбека Кадыркулова. Он, как и его коллеги, обвиняется в вынесении заведомо неправосудного приговора.

В 2013 году Шакирбек Кадыркулов, занимая должность судьи Ошского горсуда, незаконно удовлетворил гражданский иск и закрепил за заявителем право собственности на земельный участок площадью 600 квадратных метров.

Однако этот надел уже принадлежал другому человеку. Ошский областной суд решение отменил как необоснованное. Иск направили в Ошский городской суд на новое рассмотрение. Шакирбеком Кадыркуловым заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Распоясались

Фото из интернета. Судьи Верховного суда посадили инвалида Тамерлана Ормукова

Попали в поле зрения ГП КР и судьи Верховного суда. Качикей Эсенканов, Каныбек Бокоев и Арзыбек Акыев вынесли решение, санкционировав арест слепого поэта Темирлана Ормукова.

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Темирлан Ормуков задержан на месяц и водворен в следственный изолятор. А когда надзорная жалоба вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, то не была рассмотрена в положенный 15-дневный срок.

В отношении этих трех судей Верховного суда возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Превышение должностных полномочий», «Халатность» и «Незаконное задержание или заключение под стражу» УК КР. Расследование продолжается.

Жалуется даже Генпрокуратура

Фото из интернета. Судья Свердловского районного суда Санжар Чотонов

К дисциплинарной ответственности по представлению Генеральной прокуратуры привлечен судья Свердловского районного суда Бишкека Санжар Чотонов.

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Он вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Приговор обжалован и изменен Бишкекским городским судом. К осужденной применена амнистия и сокращена часть наказания на одну треть.

Но Санжар Чотонов направляет свой вердикт в соответствующие структуры района для исполнения в части уничтожения и возврата вещественных доказательств. Однако текст был набран с грубыми техническими ошибками в установочной части. Кроме того, в приговоре указано, что исчисление начала срока считать с 10 сентября 2016 года, тогда как обвиняемая задержана 10 сентября 2015-го.

Кстати, Санжар Чотонов вынес решение и по делу экс-владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима, который приговорен к шести годам колонии условно с испытательным сроком два года. Но его дело теперь направлено на пересмотр.