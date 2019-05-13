Скандал в Новопавловской школе. Родители снова вышли на митинг

Родители учеников школы-лицея № 1 села Новопавловка вновь вышли на митинг. Изначально они собирались у «Белого дома», однако в мэрии Бишкека им предложили провести акцию в парке Горького.
«Мы вышли сегодня, чтобы во всех школах прекратили поборы и деление детей на бедных и богатых», — отметили они.
Родители требуют уволить директора школы Диляру Абдуллаеву и запретить ей работать в дальнейшем в сфере образования.
Родители рассказали, что на прошлой неделе в школу приезжала министр образования Гульмира Кудайбердиева.
«Никого из родителей на встречу не пустили, мы три часа прождали, она там в закрытом кабине просидела четыре часа, а потом спросила, что нам надо», — рассказали родители.
«Кудайбердиева привела подружку, временно, пока все не утихнет. А потом нынешнего директора вернут», — предположили родители.
Они отмечают, что предыдущий директор не отчитывалась, куда тратят родительские средства.
«Мы не видим изменений в школе, единственное красивое место — актовый зал», — отметили они и требуют прекратить поборы и расформировать фонд.
учебном заведении продолжается несколько месяцев. Часть родителей выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Они выходили на митинг, требуя прекратить поборы и уволить директора.
Другая часть родителей обещает выйти на митинг в поддержку директора общеобразовательного учреждения Диляры Абдуллаевой.