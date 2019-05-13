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Общество

Скандал в Новопавловской школе. Родители снова вышли на митинг

Родители учеников школы-лицея № 1 села Новопавловка вновь вышли на митинг. Изначально они собирались у «Белого дома», однако в мэрии Бишкека им предложили провести акцию в парке Горького.

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«Нам сказали, что есть постановление: до 30 мая нельзя митинговать у «Белого дома», — сообщили родители.

«Мы вышли сегодня, чтобы во всех школах прекратили поборы и деление детей на бедных и богатых», — отметили они.

Родители требуют уволить директора школы Диляру Абдуллаеву и запретить ей работать в дальнейшем в сфере образования.

Родители рассказали, что на прошлой неделе в школу приезжала министр образования Гульмира Кудайбердиева.

«Никого из родителей на встречу не пустили, мы три часа прождали, она там в закрытом кабине просидела четыре часа, а потом спросила, что нам надо», — рассказали родители.

Они отметили, что на должность директора временно назначили человека, но они с кандидатурой не согласны.

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«Кудайбердиева привела подружку, временно, пока все не утихнет. А потом нынешнего директора вернут», — предположили родители.

Они отмечают, что предыдущий директор не отчитывалась, куда тратят родительские средства.

«Мы не видим изменений в школе, единственное красивое место — актовый зал», — отметили они и требуют прекратить поборы и расформировать фонд.

Конфликт в учебном заведении продолжается несколько месяцев. Часть родителей выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Они выходили на митинг, требуя прекратить поборы и уволить директора.

Другая часть родителей обещает выйти на митинг в поддержку директора общеобразовательного учреждения Диляры Абдуллаевой.
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