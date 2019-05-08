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Общество

На перевале Тоо-Ашуу установили табличку с именами погибших в КР альпинистов

В рамках проекта «Память» на перевале Тоо-Ашуу у въезда в тоннель имени Кольбаева высекли имена погибших в Кыргызстане альпинистов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

По его данным, имена и фамилии погибших альпинистов увековечены на баннере. Сегодня известны имена альпинистов из 22 стран мира, погибших во время восхождений в Кыргызстане.

«Выбор места для установки баннера закономерен. Именно через тоннель альпинисты уходили в свое последнее восхождение. Я проделал большую работу, чтобы установить имена и фамилии альпинистов из Южной Кореи, Бельгии, Чехословакии, Польши, Сербии, Литвы, Турции, России, Франции, США, Казахстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Татарстана, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, Австрии и Эстонии. Надеюсь, коллеги-журналисты из этих стран помогут найти родственников погибших альпинистов. Кроме того, предполагается подготовить видеоролик об этом и передать их родным и близким альпинистов. Это наш вклад в дело народной дипломатии», — рассказал автор проекта Эркин Туралиев.

В Министерстве транспорта и дорог поддержали идею активиста и оказали финансовую поддержку в установке баннера.
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