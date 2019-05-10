Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли, мастер-классы

Театр
11 мая. Сказка «Любопытный слоненок»
Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.
Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.
11 мая. Графическая сюита «Поле»
«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
12 мая. Криминальная трагикомедия «Восемь»
Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
12 мая. Балет-оратория «Материнское поле»
Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
12 мая. Благотворительный велозаезд «Спорт во благо»
Веломарафон направлен на сбор средств в поддержку социального центра для выпускников детских домов в Токмаке. Финишируют участники забега на Старой площади.
Парк Победы имени Д.Асанова, 10.00.
12 мая. Фестиваль Ecoday
Вас ждут органик-маркет косметики и полезной еды, лекции, мастер-классы, фуд-корт, фотозона, детская зона, интересные знакомства. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность.⠀
«Асанбай-центр», 9.00-18.00.
16 мая. Театрализованное представление «Красный Диор» (Москва)
Впервые в Бишкеке состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей. В столицу приедет и сам кутюрье. Подробнее
Ресторан Frunze, 19.00.
Выставки, ярмарки
1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»
Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка
Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее
Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.
30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.
Центр Hangar Media.
2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»
Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
Мастер-классы, тренинги, акции
11 мая. Мастер-класс по живописи
Очередной мастер-класс цикла проведет художник Кадыр Беков. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 12.00 и 15.00.
11 мая. Мастер-класс по живописи
Не бойтесь пробовать, если пришли первый раз, совершенствуйтесь, если уже есть подобный опыт. В стоимость включены материалы и угощение. Регистрация по телефону 0551910350.
Творческая студия Muse, 16.00.
11 мая. Занятие по кундалини-йоге
Кундалини-йога предлагает технологию, которая поможет вам быть лучше, чем вы есть. Занятие проводит Елена Шарпилова. Регистрация по телефону 0557995202.
Йога-дом «Атма», 12.00.
12 мая. Вечер милонги
На горячую воскресную милонгу приглашаются все танцующие и не очень танцующие. Прихватите удобную обувь.
Кафе Пьяный Lось, 19.00.
Для детей
11 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
11 мая. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
12 мая. Спектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук»
Театр приглашает на премьеру спектакля по сказке Бориса Заходера.
В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.
12 мая. Сказка «Жила-была Сыроежка»
Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы ни храбрость Сыроежки и ее верных друзей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.