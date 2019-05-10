Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли, мастер-классы

Театр

11 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

11 мая. Графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

12 мая. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

12 мая. Балет-оратория «Материнское поле»

Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

12 мая. Благотворительный велозаезд «Спорт во благо»

Веломарафон направлен на сбор средств в поддержку социального центра для выпускников детских домов в Токмаке. Финишируют участники забега на Старой площади.

Парк Победы имени Д.Асанова, 10.00.

12 мая. Фестиваль Ecoday

Вас ждут органик-маркет косметики и полезной еды, лекции, мастер-классы, фуд-корт, фотозона, детская зона, интересные знакомства. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность.⠀

«Асанбай-центр», 9.00-18.00.

16 мая. Театрализованное представление «Красный Диор» (Москва)

Впервые в Бишкеке состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей. В столицу приедет и сам кутюрье. Подробнее

Ресторан Frunze, 19.00.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

11 мая. Мастер-класс по живописи

Очередной мастер-класс цикла проведет художник Кадыр Беков. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00 и 15.00.

11 мая. Мастер-класс по живописи

Не бойтесь пробовать, если пришли первый раз, совершенствуйтесь, если уже есть подобный опыт. В стоимость включены материалы и угощение. Регистрация по телефону 0551910350.

Творческая студия Muse, 16.00.

11 мая. Занятие по кундалини-йоге

Кундалини-йога предлагает технологию, которая поможет вам быть лучше, чем вы есть. Занятие проводит Елена Шарпилова. Регистрация по телефону 0557995202.

Йога-дом «Атма», 12.00.

12 мая. Вечер милонги

На горячую воскресную милонгу приглашаются все танцующие и не очень танцующие. Прихватите удобную обувь.

Кафе Пьяный Lось, 19.00.

Для детей

11 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

12 мая. Спектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук»

Театр приглашает на премьеру спектакля по сказке Бориса Заходера.

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

12 мая. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы ни храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.