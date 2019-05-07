8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

9.00-17.00 — улицы Московская, 86, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова (7-й микрорайон, район Орто-Сайского рынка), Тыныстанова, 138, отрезок улицы Термечикова, жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Максат, Кенеш);

9.30-19.00 — жилмассив «Келечек»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Леваневского, Туюкской, Матыева, переулки Лагерный, Волочаевский, Яблочный, Иртышский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Куликовской, Пишпекской, Январской, Литвинова, Димитрова, Интергельпо, Осипенко, Тюменской, Манаса, Турусбекова, Толстого, Коенкозова, Чуйкова, Логвиненко, переулки Кемеровский, Черкесский, Кузнечный, Пржевальский;

10.00-17.00 — отрезки улиц М.Джалиля, Чуйской, Кирпичной, Осмонкула, Древесной, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», (1-я, 2-я улицы), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык);

14.00-17.00 — улицы Пушкина, Тыныстанова.

15.00-17.00 — улица Матросова, переулок Елецкий;

15.00-16.00 — улица Менделеева.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Джар (улицы Матыева, Полевая, Нурмамбетова, Уметалиева, Бишкек, Арпачиева, Сыргак), Восток (улица Береговая), Лебединовка (улицы Боконбаева, Манаса, Чуйская), Мраморное (улицы Юбилейная, МТФ), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го Партсъезда), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Виноградная).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинского, Труда, Фрунзе, Правды), Новопавловка (улицы Корсаковых, Почтовая, Фрунзе), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилов (улица Линейная), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская).

Жайыльский РЭС

9.00-17.00 — cело Полтавка (улицы Коминтерна, Центральная, Горького), город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, «Квартал ковровщиков»).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Люксембург (улица Жайылма), Новопокровка (улица Логвиненко), Киргшелк.

3Иссык-Кульская область