Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 мая после обеда возможна гроза. День увеличился до 14 часов 31 минуты. Воздух прогреется до +23 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.19. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева, 90 (Республиканская детская клиническая больница).
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
Пишпек переименовали во Фрунзе
В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.
Название города просуществовало до февраля 1991 года, когда его переименовали в Бишкек.
Международный день медицинской сестры
Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853–1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.
Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.
В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева
В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.
С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.
Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.
Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и другие.
С 1996 года Алымкан Дегенбаева успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева, являясь одним из его основоположников.
Умер тюрколог Василий Радлов
Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.
С 1858 года и до конца жизни жил и творил в России. В 1861–1862 и 1868–1869 годах он путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.
Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.
Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.
Автор около 150 научных трудов.
Умер 12 мая 1918 года.
У кого намечается той
Анна Буланова
Родилась 12 мая 1994 года. Мастер спорта КР по легкой атлетике.
Куда сходить
Культура
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает несколько экспозиций;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Восемь» и «Жила-была Сыроежка»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — балет-ораторию «Материнское поле»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева представит спектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук»;
- состоятся благотворительный велозаезд «Спорт во благо» и фестиваль Ecoday;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования по вольной борьбе;
- чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу;
- игры Кыргызской премьер-лиги по футболу;
- открытые соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах.
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