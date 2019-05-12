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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 мая после обеда возможна гроза. День увеличился до 14 часов 31 минуты. Воздух прогреется до +23 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.19. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева, 90 (Республиканская детская клиническая больница).

  • до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Пишпек переименовали во Фрунзе

В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.

Название города просуществовало до февраля 1991 года, когда его переименовали в Бишкек.

Международный день медицинской сестры

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853–1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.

В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева

В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.

С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.

Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.

Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и другие.

С 1996 года Алымкан Дегенбаева успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева, являясь одним из его основоположников.

Умер тюрколог Василий Радлов

из интернета
Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858 года и до конца жизни жил и творил в России. В 1861–1862 и 1868–1869 годах он путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918 года.

У кого намечается той

Анна Буланова

Родилась 12 мая 1994 года. Мастер спорта КР по легкой атлетике.

Куда сходить

Культура

  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает несколько экспозиций;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Восемь» и «Жила-была Сыроежка»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — балет-ораторию «Материнское поле»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева представит спектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук»;
  • состоятся благотворительный велозаезд «Спорт во благо» и фестиваль Ecoday;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по вольной борьбе;
  • чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу;
  • игры Кыргызской премьер-лиги по футболу;
  • открытые соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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