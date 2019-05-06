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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

30 апреля — 9 мая. Международная альпиниада. Ала-Арчинское ущелье

В программе — массовое восхождение на пик Комсомолец, спортивные и учебные восхождения на другие вершины.

4-9 мая. Республиканские соревнования по кок-бору. Чолпон-Ата

Это ежегодный турнир, посвященный Дню Победы. Участвуют сильнейшие команды из разных регионов Кыргызстана.

6-11 мая. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Душанбе (Таджикистан)

На корты вышли более 80 спортсменов из 19 стран. Среди них два представителя Кыргызстана.

9-10 мая. Международные соревнования по греко-римской борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Ивана Панфилова.

9-12 мая. Чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состязания проводятся федерацией, возглавляемой Еленой Шевченко. Одна из целей — выявление кандидатов в сборную страны.

10-12 мая. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Баку (Азербайджан)

Участвуют 500 спортсменов из 58 стран, в том числе из Кыргызстана.

11 мая. Международный марафон Runthe Silk Road. Иссык-Кульская область

Соревнования проводятся ежегодно с 2012-го. В этот раз они особые, поскольку приурочены к председательству Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается более четырех тысяч участников из многих стран.

11-12 мая. Международные соревнования по вольной борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Валерия Жапаралиева. Он тоже проходит каждый год.

11-12 мая. Футбол. Кыргызская премьер-лига, шестой тур

Запланированы четыре матча, центральным из которых станет противостояние «Нефтчи» и «Алая».

12 мая. Открытые соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Чуйская область

Участникам необходимо преодолеть трассу длиной 10-12 километров, посетив по пути контрольные пункты. Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах.
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