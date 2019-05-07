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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (130)

Калича Умуралиева: Должно наступить время, когда чиновники ответят за промахи

«Должно наступить время, когда наши чиновники начнут отвечать за все те промахи, которые они допустили», — заявила сегодня на общественных слушаниях по законопроекту о введении моратория на любые работы на урановых месторождениях гражданский активист Калича Умуралиева.

По ее словам, выдача лицензий на поиск и разработку урана противоречит законодательству. В первую очередь закону о радиационной безопасности. Гражданский активист призвала Генеральную прокуратуру проверить законность выданных урановых лицензий.

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«А те инвесторы, которые вложили средства в покупку лицензий и работы, должны обратиться в суд. Те, кто им выдал незаконно разрешения, должны понести наказание. Но не должно быть так, чтобы инвесторам компенсировали их потери за счет бюджета», — подчеркнула она.

Кроме того, Калича Умуралиева призвала депутатов еще раз пересмотреть закон о недрах и изменить те нормы, которые противоречат интересам государства и общества.

Сразу несколько участников общественных слушаний потребовали отставки главы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Абдыкалыка Рустамова. Они считают, что чиновник солгал, заявив, что месторождение урана Таш-Булак находится в зоне санации биосферной территории «Иссык-Куль» и там можно вести геологические работы.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана.
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