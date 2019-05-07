Поборы в школах. Узаконить родительские сборы не позволяет законодательство

Родительские взносы в школах узаконить нельзя, потому что Конституция гарантирует бесплатное образование. Об этом на круглом столе заявила глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева.

Она подчеркнула, что на протяжении многих лет идет недофинансирование системы образования. «И мы сегодня стоим на пороге краха», — считает глава ОФ.

Анара Дауталиева добавила, что необходимо понимать, что образование — это не только учитель и пособия.

«Школа — это живой организм, но никто этого не хочет учитывать, что есть содержание образования. Я раньше тоже была активным противником поборов, но, изучив ситуацию, поняла, что это палка о двух концах», — отметила она.