13:38
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Агент 024

Родители жалуются на регулярные поборы в школе села Александровка

Родители учеников средней школы имени Арли Арбуду в селе Александровка Мин-Булакского айыльного аймака просят Министерство просвещения КР разобраться с ситуацией, связанной с регулярными денежными поборами со стороны администрации школы. Они обратились в редакцию 24.kg.

По словам родителей, в школе классные руководители ежемесячно требуют различные суммы от 100 до 300 сомов — то на шторы, то на мыломойку.

«Пока министерство борется с поборами во всех школах Кыргызстана, в нашем учебном заведении ежемесячно с родителей требуют деньги», — жалуются сельчане.

Сколько можно просить на шторы? В школе более 1 тысячи учеников, за это время можно всю школу шторами обвешать.

родители

Они добавляют, что никакой отчетности и прозрачности не ведется, они не знают, куда именно идут собранные средства. По их словам, классные руководители постоянно требуют деньги и утверждают, что их просит директор школы. Аудиозаписи, подтверждающие эти случаи, находятся в распоряжении редакции.

Жители села планируют направить письмо в Министерство просвещения КР и просят провести проверку, чтобы остановить незаконные поборы и обеспечить прозрачность в использовании средств.

Читайте по теме
Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят

Напомним, в Министерстве просвещения не раз напоминали, что любые незаконные денежные сборы педагогическими и иными работниками государственных и муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, родителями, руководителями общественных фондов и иных организаций категорически запрещены.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/364132/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Проект о штрафах за поборы и отказ в приеме детей в школу вынесли на обсуждение
Жители села Александровка жалуются на грязную воду из крана
От мусора идет ужасная вонь. Жители Александровки снова обращаются за помощью
Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается
За поборы в школах и отказ в приеме детей — штрафы до 65 тысяч сомов
Минприроды оштрафовало ответственных за возгорание на полигоне в Александровке
В селе Александровка грузовики перекрывают дорогу в школу
В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
Фермеры Александровки не могут работать на полях из-за вони с мусорного полигона
В селе Александровка горит мусорная свалка
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Сутки на&nbsp;ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной Сутки на ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной
Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80&nbsp;деревьев Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев
Вопрос мэру. В&nbsp;Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки? Вопрос мэру. В Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки?
Бизнес
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
2 марта, понедельник
13:36
За февраль выдано 73 техзаключения по объектам строительства по всей стране За февраль выдано 73 техзаключения по объектам строител...
13:34
На Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана
13:30
ADRA Кыргызстана повышает доступность детей с инвалидностью к медпомощи
13:13
Единовременные выплаты при ЧС пересмотрели: документ вынесли на обсуждение
13:09
В городе Ош продолжаются работы по переносу рынка «Келечек»