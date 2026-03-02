Родители жалуются на регулярные поборы в школе села Александровка

Родители учеников средней школы имени Арли Арбуду в селе Александровка Мин-Булакского айыльного аймака просят Министерство просвещения КР разобраться с ситуацией, связанной с регулярными денежными поборами со стороны администрации школы. Они обратились в редакцию 24.kg.

По словам родителей, в школе классные руководители ежемесячно требуют различные суммы от 100 до 300 сомов — то на шторы, то на мыломойку.

«Пока министерство борется с поборами во всех школах Кыргызстана, в нашем учебном заведении ежемесячно с родителей требуют деньги», — жалуются сельчане.

Сколько можно просить на шторы? В школе более 1 тысячи учеников, за это время можно всю школу шторами обвешать. родители

Они добавляют, что никакой отчетности и прозрачности не ведется, они не знают, куда именно идут собранные средства. По их словам, классные руководители постоянно требуют деньги и утверждают, что их просит директор школы. Аудиозаписи, подтверждающие эти случаи, находятся в распоряжении редакции.

Жители села планируют направить письмо в Министерство просвещения КР и просят провести проверку, чтобы остановить незаконные поборы и обеспечить прозрачность в использовании средств.

Читайте по теме Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят

Напомним, в Министерстве просвещения не раз напоминали, что любые незаконные денежные сборы педагогическими и иными работниками государственных и муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, родителями, руководителями общественных фондов и иных организаций категорически запрещены.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.