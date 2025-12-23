Проект о штрафах за поборы и отказ в приеме детей в школу вынесли на обсуждение

Кабинет министров опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, направленного на реализацию статей 102-2, 102-3 и 102-4 Кодекса о правонарушениях. Документ усиливает ответственность за нарушения прав учащихся в школах, детсадах и учреждениях профессионального образования.

Проект предусматривает обновление сразу нескольких нормативных актов.

В частности, в школах и детсадах вводится прямой запрет на необоснованный отказ в приеме ребенка, незаконные сборы средств и психологическое давление на родителей и учащихся.

За подобные действия будут отвечать педагоги, директора и сами образовательные организации.

В учреждениях начального профессионального образования расширяется зона ответственности руководителей. Директора будут обязаны обеспечивать качество подготовки студентов, сохранность материально-технической базы и защиту прав учащихся. Также вводится ответственность преподавателей и руководства за незаконное ограничение права на образование.

Документ содержит и запрет для общественных фондов и других организаций использовать школы и детсады для сбора средств, что не предусмотрено законодательством.

Нарушение требования повлечет административную ответственность.

Министерству просвещения совместно с МВД поручено провести разъяснительную кампанию среди руководителей образовательных учреждений, педагогов и родителей.