Происшествия

В Бишкеке выявили незаконный сбор денег с родителей учеников школы № 95

В Бишкеке выявлены факты незаконного сбора денежных средств с родителей учащихся средней школы № 95. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, отдельные педагоги взимали плату за дополнительные занятия в размере, превышающем установленный государством тариф.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены четыре учителя. Пять сотрудников Департамент образования мэрии Бишкека привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы освобожден от занимаемой должности.

В прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и пресечению незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях продолжается.
