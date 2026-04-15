В Бишкеке родители пожаловались на сбор денег в школе на поход в театр

В социальных сетях распространяется сообщение, якобы отправленное родителям учеников школы № 58 в Бишкеке, с просьбой заранее сдать деньги на поход в театр.

Согласно тексту, учащихся планируют 16 апреля после третьего урока отвезти на маршрутке в Кыргызский драмтеатр на спектакль «Судьба отца». Стоимость билета указана 200 сомов, проезд — 125 сомов.

В сообщении родителей просят заранее сдать деньги, так как у учителя в этот день запланирован открытый урок и времени на сбор средств не будет.

Пользователи в соцсетях обсуждают подобную практику и высказывают недовольство дополнительными сборами в школах. Официальных комментариев от администрации учебного заведения пока не поступало.