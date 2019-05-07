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Общество

Поборы в школах. Госорганы не имеют права проверять общественные фонды

Государственные органы не имеют права проверять общественные фонды при школах Кыргызстана. Об этом на круглом столе сообщила главный специалист Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

На круглом столе обсуждают проблему школьных поборов.

Она отметила, что в 2014 году вышел закон о попечительских советах и Министерство образования предлагало закрыть все общественные фонды при школах.

«Предлагалось, что помощь будет проходить как меценатство. Но из Генпрокуратуры поступило представление, и мы не смогли фонды закрыть», — сказала она.

Общественные фонды контролируют родители. Согласно законодательству, у госорганов такого права нет.

Гульшан Абдылдаева

По словам специалиста, конфликтные ситуации в учебных заведениях возникают из-за недостаточного информирования родителей о тратах.

«Мы постоянно говорим о необходимости выставлять на общественные слушания финансовый отчет. Но есть школы, где недостаточно информируют родителей. Там и возникают конфликты», — сказала она.

По словам чиновника, родители могут обращаться с заявлениями в правоохранительные органы, если считают, что средства расходуются нецеленаправленно.
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