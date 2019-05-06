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Общество

Угон авто Болота Шамшиева. Одному из обвиняемых требуется госпитализация

Одному из обвиняемых в угоне и поджоге автомобиля кинорежиссера Болота Шамшиева Юрию Ликову требуется госпитализация. Об этом 24.kg сообщила адвокат обвиняемого Назира Абдумуминова.

По ее словам, мужчину задержали сразу после операции по удалению тромба.

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«Юрий Ликов является инвалидом II группы с рождения. Вины он не признает. Моего подзащитного задержали спустя два дня после операции по удалению тромба. Ему предстояла операция на сердце. Он приехал из Таласа в Бишкек специально, чтобы прооперировать сердце. В процессе подготовки ему удалили тромб, следом предстояла операция на сердце. Юрий Ликов не угонял машину и не поджигал ее», — сказала Назира Абдумуминова.

Напомним, автомобиль народного артиста СССР Болота Шамшиева неизвестные угнали в ноябре 2018 года. Спустя несколько дней милиционеры нашли сожженный автомобиль. По подозрению в угоне в Бишкеке задержали двоих мужчин. Третий подозреваемый арестован в Караколе за другое преступление.

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