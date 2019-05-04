В Бишкеке проходит фестиваль образования

В Дубовом парке Бишкека проходит традиционный фестиваль образования. В этом году он посвящен информационным технологиям и IT-образованию.

Мероприятия проходят одновременно на 14 площадках. Маленьких посетителей ждут сказочная лаборатория Билимбека, где центры творчества столицы проводят мастер-классы, площадка «Звезды читают детям» и бои рыцарей от клуба исторической реконструкции.

Гостей постарше и их родителей заинтересуют стенды колледжей, лицеев, частных школ и вузов. И не оставит никого равнодушными площадка с IT-лабораторией Билимбека. Детям показывают, как программировать, заниматься 3D-моделированием, строить роботов. Действующие макеты приковывают внимание.

Директор школы-лицея № 28 Гульмира Бектурганова отмечает, что на фестивале можно не только себя показать, но и посмотреть, какие инновационные технологии используются в школах, центрах творчества.

«Это уникальная площадка, где каждая школа может удивить, и в то же время здесь каждый узнает что-то новое для себя. Мы в прошлом году проводили мастер-классы по химии, а в этом я увидела центр, который проводит занятия по этому предмету. Раздаем листовки ученикам и тем, кто хочет поступить в нашу школу, чтобы они могли дополнительно заниматься этим предметом», — сказала она.

«Фестиваль образования проходит седьмой раз. В этом году его тема — «Цифровое поколение Кыргызстана: ИКТ в образовании и IT-технологии. Мы ее выбрали в прошлом году, так получилось, что она совпала с Годом развития регионов и цифровизации», — отметила координатор фестиваля Клара Исаак кызы.

По ее словам, главная цель фестиваля — еще раз показать ценность качества образования, создать большую платформу, где можно собрать все образовательные услуги, помочь старшеклассникам с выбором профессии, подобрать дополнительные кружки и секции, а также с пользой провести семейный досуг.

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Она добавила, что в библиотеке имени Баялинова пройдет серия лекций, в том числе и для родителей. Спикеры расскажут, как воспитывать поколение Z.

«На фестивале можно узнать о всевозможных дополнительных курсах развития дошкольного, послешкольного, дополнительного образования. На месте задать вопросы, посмотреть, что на самом деле заинтересовало ребенка, к чему его тянет. И подобрать курсы. Дочку заинтересовала робототехника. Возможно, запишем ее в клуб», — признался посетитель фестиваля Азиз.