Трехметровые комузы и деревянные мельницы появились в новом сквере в Бишкеке

В Бишкеке, в сквере на пересечении улиц Анкара и Виноградной, появились трехметровые комузы, мельницы, скамейки, тропинка из пеньков и другие конструкции из дерева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, все изделия изготовили столяры Бишкекзеленхоза из древесины, которая хранится на складе предприятия. Новая зона отдыха откроется для жителей жилых массивов «Алтын-Ордо» и «Кара-Жыгач».

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Ранее в мэрии сообщали, что площадь нового сквераболее 15 тысяч квадратных метров. В мини-парке сохранили и провели санитарную обрезку взрослых деревьев. Через сквер уложили арык из простых речных камней.