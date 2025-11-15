В центре Бишкека высадили аллею из 14 ив

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял участие в осенней высадке деревьев, которая прошла в рамках мероприятий по озеленению города. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова высадили 14 ив. Саженцы клена появились на улице Саманчина на пересечении с улицей Байтика баатыра.

Осенняя посадка состоялась и на других участках. Всего сегодня на территории города высадили более 500 деревьев.

Мэр поручил МП «Бишкекзеленстрой» своевременно ухаживать за растениями.

Всего к концу года в столице появится более 15 тысяч новых деревьев. Весной высадили 7 тысяч 824 дерева. С начала года в городе снесли более 2 тысяч деревьев.