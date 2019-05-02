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Общество

В ГСИН объяснили, почему депутатов не пустили к Кулматову и Ибраимову

В Госслужбе исполнения наказаний объяснили, почему конвоиры не пустили депутата Ирину Карамушкину к Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову. Разъяснения распространила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в обращении Ирины Карамушкиной речь об инциденте в Ленинском районном суде Бишкека, где проходило очередное заседание по уголовному делу в отношении экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В это время военнослужащие охраны и конвоирования ГСИН не допустили двух нардепов на встречу с подсудимыми, ссылаясь на устав.

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«Действия военнослужащих полностью соответствуют уставу боевой службы департамента по охране и конвоированию ГСИН.  Согласно ему, по устному распоряжению председательствующего в судебном заседании начальник караула допускает переговоры подсудимого с защитником, экспертом, прокурором и освидетельствование подсудимого врачом. При этом подсудимый из-под стражи не освобождается. Переговоры проводят, как правило, в свободной камере во время перерыва и могут вести на любом языке», — подчеркнули в ГСИН.

В ведомстве обратили внимание и на положения устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил. В нем указано, что начальник караула допускает в караульное помещение беспрепятственно только лиц, которым караул подчинен, и тех, кого они сопровождают, а также командира роты, от которой назначен караул, его заместителей и всех прямых начальников командира роты, если он знает их в лицо.
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