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Власть
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (91)

Главу ГСИН раскритиковали из-за запрета встречи с Кулматовым и Ибраимовым

Главу ГСИН Мелиса Турганбаева раскритиковали за то, что конвоиры не разрешили встречу депутатов с Кубанычбеком Кулматовым и Албеком Ибраимовым. Недовольство сегодня на заседании Жогорку Кенеша высказала парламентарий Ирина Карамушкина.

Она напомнила, что во время судебного заседания конвоиры не допустили двоих нардепов на встречу с обвиняемыми. Они говорили, что устав ГСИН не позволяет нам проводить эту встречу.

«Народные избранники работают по законам о статусе депутата и регламенту Жогорку Кенеша. Уважаемый руководитель ГСИН, объясните официально, можно через СМИ, где устав ГСИН запрещает депутату ЖК встречу с обвиняемыми лицами?» — заявила Ирина Карамушкина.
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