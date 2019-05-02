Цифра дня. В Кыргызстане осталось 356 ветеранов Великой Отечественной войны

В Кыргызстане проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.

По данным на 1 апреля, в стране проживает 91 инвалид ВОВ, 224 участника войны, 17 узников концлагерей и 24 блокадника Ленинграда. В республике 2 тысячи 164 труженика тыла, 2 тысячи 579 вдов участников ВОВ.

С 1 января 2010 года ветераны получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот. Инвалиды, участники войны, блокадники и несовершеннолетние узники концлагерей — 7 тысяч сомов, трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью — 2 тысячи сомов, вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла без инвалидности — 1 тысячу сомов.

Инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получают ежемесячную пожизненную стипендию президента — 10 тысяч сомов.

Ежегодно из средств республиканского бюджета выплачиваются единовременные денежные пособия к 9 мая. Инвалидам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей — 15 тысяч сомов, трудармейцам и труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ — 10 тысяч сомов. Выделяются средства и из местных бюджетов.