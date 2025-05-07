13:35
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Ветераны ВОВ в Кыргызстане получили выплаты от президента, Минтруда и из бюджета

В честь 80-й годовщины Победы кыргызстанцы, являющиеся ветеранами ВОВ, получили единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Уточняется, что ветераны получили:

  • 100 тысяч сомов от президента Кыргызской Республики;
  • 20 тысяч сомов от Министерства труда;
  • 20 тысяч 400 сомов из республиканского бюджета.

Также в ведомстве отметили, что ветераны получают ежемесячное пособие.

В преддверии Дня Победы министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил участника ВОВ и жительницу блокадного Ленинграда. Он вручил им подарки и поблагодарил за подвиги в годы войны и самоотверженный труд в мирное время.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане проживают 32 ветерана ВОВ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328368/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Герой без звезды. Как Адыкан Сарымсаков освобождал Европу от гитлеровцев
Найдены новые имена кыргызстанцев — героев ВОВ: теперь их 80
В Бишкеке сегодня перекроют улицы. Минобороны везет технику для парада ВОВ
В Бишкеке провели генеральную репетицию военного парада
В интернете появился документ о награждении отца президента Казахстана
Кыргызстан передал символ эстафеты Победы Таджикистану
Панфиловцы «ожили» в кадре. Презентован мультимедийный проект
Парад Победы: в Токмаке готовят военную технику для марша на площади Ала-Тоо
В Канте появился мурал в память о героях Великой Отечественной войны
В Кыргызстане ветеранам ВОВ выдадут по 100 тысяч сомов единовременной матпомощи
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
7 мая, среда
13:26
Верховный суд США разрешил Трампу запретить трансгендерам служить в армии Верховный суд США разрешил Трампу запретить трансгендер...
13:20
В Баткене задержан пограничник — подозревается в крышевании контрабанды скота
13:11
Ветераны ВОВ в Кыргызстане получили выплаты от президента, Минтруда и из бюджета
13:00
В конце недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 8-11 мая
12:42
С начала года в бюджет поступило более 514 миллионов сомов от «налога на Google»