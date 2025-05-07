Ветераны ВОВ в Кыргызстане получили выплаты от президента, Минтруда и из бюджета

В честь 80-й годовщины Победы кыргызстанцы, являющиеся ветеранами ВОВ, получили единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Уточняется, что ветераны получили:

100 тысяч сомов от президента Кыргызской Республики;

20 тысяч сомов от Министерства труда;

20 тысяч 400 сомов из республиканского бюджета.

Также в ведомстве отметили, что ветераны получают ежемесячное пособие.

В преддверии Дня Победы министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил участника ВОВ и жительницу блокадного Ленинграда. Он вручил им подарки и поблагодарил за подвиги в годы войны и самоотверженный труд в мирное время.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане проживают 32 ветерана ВОВ.