Земельный кодекс изменят, чтобы банки не стали собственниками участков

Чтобы банки не стали собственниками больших земельных массивов, Министерство юстиции предлагает изменить Земельный кодекс. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Иностранные банки и специализированные финансово-кредитные учреждения могут получать земельные участки в собственность в порядке, установленном законодательством о залоге, и аккумулировать у себя большие земельные массивы.

Существует норма, что банки могут получать землю только во временную собственность сроком на два года, но фактически нет рычага контроля в этом направлении.

В Земельный кодекс вносится уточнение, что, в случае если участки сельскохозяйственного назначения, переданные иностранным банкам и специализированным финансово-кредитным учреждениям, не реализованы на торгах в течение двух лет, они должны быть возвращены государству в собственность через местные государственные администрации.