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Общество

Земельный кодекс изменят, чтобы банки не стали собственниками участков

Чтобы банки не стали собственниками больших земельных массивов, Министерство юстиции предлагает изменить Земельный кодекс. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Иностранные банки и специализированные финансово-кредитные учреждения могут получать земельные участки в собственность в порядке, установленном законодательством о залоге, и аккумулировать у себя большие земельные массивы.

Существует норма, что банки могут получать землю только во временную собственность сроком на два года, но фактически нет рычага контроля в этом направлении.

В Земельный кодекс вносится уточнение, что, в случае если участки сельскохозяйственного назначения, переданные иностранным банкам и специализированным финансово-кредитным учреждениям, не реализованы на торгах в течение двух лет, они должны быть возвращены государству в собственность через местные государственные администрации.
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