Лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева после митинга доставили в милицию. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, Эркину Булекбаеву грозит штраф в 3 тысячи сомов согласно Кодексу о нарушениях. В ГУВД пояснили, что Эркину Булекбаеву суды двух инстанций запретили проводить митинг сегодня на площади Ала-Тоо, но требование суда Партия зеленых проигнорировала.

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Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Однако кыргызстанцы выступили против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что после начала акций протеста компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.