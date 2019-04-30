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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (113)

Лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева после митинга доставили в милицию

Лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева после митинга доставили в милицию. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека. 

По данным ведомства, Эркину Булекбаеву грозит штраф в 3 тысячи сомов согласно Кодексу о нарушениях. В ГУВД пояснили, что Эркину Булекбаеву суды двух инстанций запретили проводить митинг сегодня на площади Ала-Тоо, но требование суда Партия зеленых проигнорировала. 

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Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Однако кыргызстанцы выступили против проекта. 

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что после начала акций протеста компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. 

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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