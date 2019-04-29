В Кыргызстане проживает более 186 тысяч человек с ОВЗ

В Кыргызстане проживает более 186 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них около 30 тысяч — дети, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, в июле 2018 года увеличены размеры ежемесячных социальных пособий на 33 процента. В частности, детям с ограниченными возможностями здоровья и рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, с 3 тысяч до 4 тысяч сомов.

С начала 2019-го родители детей с ОВЗ, которые нуждаются в постоянном уходе, могут стать персональными ассистентами и получать заработную плату — 4,9 тысячи сомов. В Кыргызстане 4 тысячи 937 человек стали персональными ассистентами 5 тысяч 24 детей с ограниченными возможностями здоровья.