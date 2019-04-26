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Общество

Работу кыргызского дизайнера Kurak Koinobori установили в центре Токио

Работа кыргызского графического дизайнера Айбека Нурмамбетова Kurak Koinobori установлена на выставке в центре Токио. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Японии.

В дипмиссии отметили, что коинобори — японское украшение, развевающееся на ветру, сделанное из бумаги или ткани с рисунком карпа. Традиция делать коинобори зародилась в среде самураев в Период Эдо. Коинобори устанавливают во дворе с апреля по 5 мая (День детей), оно символизирует пожелания здоровья и успеха в жизни.

«Курак Коинобори символизирует более 80 этнических групп, живущих в гармонии в Кыргызстане, а курак переживает свое возрождение в республике, возвращая традиции наших предков», — отмечают в посольстве.

Выставка продлится до 6 мая в Tokyo Midtown Park.
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