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Общество

В южной столице открылась фотовыставка, посвященная городу Ош

Фото мэрии Оша. Выставка, посвященная южной столице

В южной столице открылась фотовыставка «Ош глазами фотографов тюркоязычных стран». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В выставке принимают участие 12 фотографов тюркоязычных стран, в том числе из Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Северного Кипра, Башкортостана, Кабардино-Балкарии.

«Цель выставки — установить культурный мост между тюркскими народами, подготовить среду для передачи национальной истории и искусства, традиций и обычаев будущим поколениям, поддержать искусство фотографии, признанное в современных обществах демократической художественной отраслью, и представить миру, насколько силен Тюркский мир в этом искусстве», — отметили в пресс-службе.

Фотовыставка будет открыта в течение месяца.
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