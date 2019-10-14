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Общество

О жизни уйгуров-земледельцев. В Бишкеке открылась выставка Талгата Миррахимова

В музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит выставка заслуженного деятеля культуры КР Талгата Миррахимова.

Художник представил работы, охватывающие его творческий путь за 50 лет. Экспозиция состоит из картин, посвященных природе, людям кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни земляков художника — уйгуров-земледельцев.

Талгат Миррахимов родился в городе Кульдже Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Его отец — известный ювелир Агзам Миррахимов. В 1955 году семья переехала в Киргизскую ССР. Здесь он окончил Фрунзенское художественное училище имени Семена Чуйкова.

Талгат Миррахимов художник яркой творческой индивидуальности, продолжатель традиции реализма в кыргызском изобразительном искусстве.

Художник открывал свои персональные выставки в Москве, в залах Новой Третьяковской Галереи, в Бишкеке и в странах Центральной Азии. Картины Талгата Миррахимова украшают интерьеры частных коллекций Испании, Франции, Америки, России, Казахстана и Кыргызской Республики.

Выставка продлится до 27 октября.
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