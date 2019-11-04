Цензура? На республиканскую выставку не повесили картину «Битва кентавров»

На республиканскую осеннюю выставку Союза художников не повесили картину Настара Мамая «Битва кентавров». Об этом 24.kg сообщил сам автор.

По словам Настара Мамая, картину отобрали, но не повесили.

В Музее изобразительных искусств сообщили, что отбором картин они не занимаются. Они лишь предоставили зал.

В Союзе художников 24.kg пояснили: какие работы выставлять, решает специальная комиссия из членов союза.

Настару Мамаю объяснили отказ повесить картину «идеологией». «Я думаю, они испугались», — сказал автор.

Фото Настар Мамай/Facebook

Отметим, пользователи соцсетей назвали такое решение цензурой.

Завтра в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева откроется республиканская выставка, посвященная 80-летию народного художника Кыргызстана, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова. В экспозиции представлены произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики, скульптуры, фотоискусства.

Это не первая скандальная работа Настара Мамая. Во время мероприятия «Ночь музеев» в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева в 2017 году участников привлекла другая картина художника. На ней изображены два беглых президента КР Аскар Акаев и Курманбек Бакиев на коленях перед главами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным.